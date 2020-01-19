خبراء: إلغاء الضريبة على خامات الورق المحلي جاء بناء على تكليفات الرئيس لدعم الصناعة.. وزمن الجزر المنعزلة انتهى

خبير: إعفاء صناعة الورق من الضرائب يؤكد تكليفات الرئيس بدعم التصنيع الوطني

عبد المنعم مطر: إعفاء خامات الورق من الضرائب يدعم الصناعة الوطنية

رحب خبراء الاقتصاد بتوجهات الحكومة لإلغاء الضريبة المفروضة على خامات الورق المصنع محليا، مؤكدين أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة بإضفاء مزيد من الدعم للقطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي.وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن الحكومة تقوم بجهود لدعم الإنتاج الوطني وزيادة فرص الصادرات المصرية، موضحا أن تفكير وزارة المالية في عمليات تعديل الضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة لمدخلات الإنتاج صناعة الورق في مصر جاء بعد معاناة سابقة للمصنعين.أضاف " مطر" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أن هناك خطوات تقوم بها الحكومة لدعم الصناعة المحلية سواء بتقليص تسعيرة الطاقة على الصناعات الأكثر استهلاكا للوقود كالسيراميك ومواد البناء وصناعة الورق إضافة لتقليص فاتورة الضرائب على مدخلات الإنتاج لتشجيعها علي التصدير للخارج وفتح أسواق جديدة.ذكر " مطر" أن تفكير وزارة المالية في إعفاء مدخلات انتاج صناعة الورق الواردة من الخارج بغرض تصنيع المنتج النهائي محليا؛ هو اتجاه محمود خصوصا وأنه من غير المنطقي أن يكون الورق المستورد معفي من الضرائب مقابل فرض ضريبة قيمة مضافة على الخامات المستوردة للتصنيع المحلي، وتساهم في النهاية لرفع سعر المنتج المحلي النهائي أمام منافسه الأجنبي.أضاف " مطر" أن زيادة الوحدات الإنتاجية في صناعة معينة يعني زيادة المنافسة مع المثيل الأجنبي وتقليص العبء الضريبي علي الوحدات المحلية المصنعة ويشجع الصادرات المصرية.وأشاد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بإعلان وزارة المالية تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لرفع الضريبة عن خامات انتاج الورق التي يجري استيرادها من الخارج، معتبرا أن التوجه يعزز فكر الحكومة لدعم التصنيع المحلي.أضاف " أبوزيد" لـ صدي البلد، أن تلك الرسالة تؤكد أن الحكومة تتحرك وفقا لتكليفات القيادة السياسية بدعم أكبر للصناعة الوطنية وتعظيمها بما يحقق عوائد اقتصادية من النقد الأجنبي ويوفر المزيد من فرص العمل ويعزز التنافسية للمنتج المحلي أمام منافسه الأجنبي.أوضح " أبوزيد" أن تقليص الرسوم والضرائب على بعض الصناعات الاستراتيجية يعني توسع تلك الكيانات الانتاجية في عملها ويسمح في انتقال الاستثمارات الخارجية إلي داخل الدولة ويعطي فرصة لفتح أسواق جديدة في الخارج.طالب " أبوزيد" بضرورة أن يكون هناك تكامل في القرارات والمنشورات الحكومية، بما ينعكس لدعم الانتاج المحلي والصناعة الوطنية، حتى لا تكون القرارات مجرد حبر علي ورق، مؤكدا أن عصر الجزر المنعزلة قد انتهي.وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق اعتزام الوزارة إعادة النظر في قانون الضريبة على القيمة المضافة لإلغاء الضريبة المقررة علي مدخلات الإنتاج المستوردة والمستخدمة في صناعة الورق المحلي، مؤكدا أن تلك الإجراءات لدعم الصناعة الوطنية.