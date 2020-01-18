AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حزب مستقبل وطن بالفيوم يواصل دعمه للأسر الأكثر احتياجا بمبادرة شتاء دافئ٢٠٢٠

السبت 18/يناير/2020 - 11:52 م
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم يواصل دعمه للأسر الأكثر احتياجا
Advertisements
نبيل أبو السعود
يواصل حزب مستقبل وطن من بداية الموسم الشتوى دعم الأسر الأكثر احتياجا برعاية المهندس اشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وباشراف المهندس عبد القادر الجارحى الامين العام للحزب بالفيوم.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة "شتاء دافئ" التى أطلقها الحزب لتوزيع الغطاء الشتوى على الأسر الاكثر احتياجا، وحرص الحزب على خدمة مواطنى الفيوم وتخفيف وتحسين المستوى المعيشي لهم .

قامت امانه بندر الفيوم اليوم بتوزيع الغطاء الشتوى بحى دار الرماد بمدينة الفيوم وقرية ابو جنشو بمركز ابشواى .

كما قامت امانه مركز اطسا بتوزيع الغطاء الشتوى بناحية جردو وآخرين وعزبه العضامى وعثمان عيد وغريب بمنطقة أبو جنشو وايضا قريه فتيح وعزبه السنجاب وعزبة الصفراوية ومطرود والطوبه، كما قامت امانه سنورس بالتوزيع بقرية وليدة بسنهور البحرية.

تم التوزيع والإشراف على مستوى البندر والمراكز بحضور امناء اللجان وأعضاء هيئة المكتب وأمناء اللجان النوعية والامناء المساعدين.

وتستكمل فعاليات المبادرة حتى منتصف فبراير القادم ،انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن وتوجيهات الامانه العامه فى مساندة الحكومه من أجل سد احتياجات المواطنين ورفع المعاناه وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
حزب مستقبل وطن بالفيوم يواصل دعمه للأسر الأكثر احتياجا بمبادرة شتاء دافئ٢٠٢٠
حزب مستقبل وطن بالفيوم يواصل دعمه للأسر الأكثر احتياجا بمبادرة شتاء دافئ٢٠٢٠
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مستقبل وطن" يوزع 800 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا في المنصورة

لليوم الثالث | مستقبل وطن يوزع ألفين لحاف فيبر على أهالي كرداسة

تفعيلا لمبادرة حياة كريمة.. مستقبل وطن ينظم احتفالية شتاء دافئ.. صور

مستقبل وطن يوزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بحدائق الأهرام

مستقبل وطن ينظم معرضا خيريا للملابس الشتوية فى بورسعيد

مستقبل وطن بالفيوم يوزع غطاء الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا

ترشيحاتنا

تعرف ماذا سيحدث للأمير هاري وزوجته بعد سحب اللقب الملكي منهما

تعرف على طلب لـ تركي آل الشيخ قبل دخوله غرفة العمليات

رد فعل غير متوقع من زينة تجاه مراسل عن قضيتها مع أحمد عز..شاهد

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

موقف غريب من شقيق أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

فيديو جديد ومساومة بنصف مليون دولار.. هل يسجن زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد ؟

AdvertisementS

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

اخبار الفن.. ارتباط ياسمين عبد العزيز.. خطوبة منة عرفة.. نادية لطفى فى العناية المركزة

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

الجارديان: حفتر يستعرض قوته ومؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته