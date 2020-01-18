حزب مستقبل وطن بالفيوم يواصل دعمه للأسر الأكثر احتياجا بمبادرة شتاء دافئ٢٠٢٠

يواصل حزب مستقبل وطن من بداية الموسم الشتوى دعم الأسر الأكثر احتياجا برعاية المهندس اشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وباشراف المهندس عبد القادر الجارحى الامين العام للحزب بالفيوم.



يأتي ذلك فى إطار مبادرة "شتاء دافئ" التى أطلقها الحزب لتوزيع الغطاء الشتوى على الأسر الاكثر احتياجا، وحرص الحزب على خدمة مواطنى الفيوم وتخفيف وتحسين المستوى المعيشي لهم .



قامت امانه بندر الفيوم اليوم بتوزيع الغطاء الشتوى بحى دار الرماد بمدينة الفيوم وقرية ابو جنشو بمركز ابشواى .



كما قامت امانه مركز اطسا بتوزيع الغطاء الشتوى بناحية جردو وآخرين وعزبه العضامى وعثمان عيد وغريب بمنطقة أبو جنشو وايضا قريه فتيح وعزبه السنجاب وعزبة الصفراوية ومطرود والطوبه، كما قامت امانه سنورس بالتوزيع بقرية وليدة بسنهور البحرية.



تم التوزيع والإشراف على مستوى البندر والمراكز بحضور امناء اللجان وأعضاء هيئة المكتب وأمناء اللجان النوعية والامناء المساعدين.



وتستكمل فعاليات المبادرة حتى منتصف فبراير القادم ،انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن وتوجيهات الامانه العامه فى مساندة الحكومه من أجل سد احتياجات المواطنين ورفع المعاناه وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.