قذاف الدم: حكومة السراج باطلة والديكتاتور أردوغان يلعب بالبيضة والحجر..فيديو

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن حكومة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته في طرابلس باطلة ولا تمتلك أي شرعية.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حكومة السراج لا تمتلك أي شرعية في ليبيا، فما هو بني على باطل فهو باطل.



وقال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، أن رجب طيب أردوغان استغل ما حدث في المنطقة العربية لتحقيق مصالحه واستخدمت حركة الإخوان من أجل تحقيق حلم الدولة العثمانية الجديدة، متابعا : «الديكتاتور أردوغان يلعب بالبيضة والحجر».