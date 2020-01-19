التأمين الصحي ببورسعيد توضح حقيقة تلقي أحد المستشفيات رشوة من مريض بالإيدز

نفت إدارة الرعاية الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تلقي إدارة أحد المستشفيات، أموالا من أسرة أحد المرضى مقابل عمل جلسات غسيل كلوى له دون إجراءات عزل له أو إجراءات مكافحة عدوى، بسبب إصابته بالإيدز.



وأكد عادل تعيلب مدير عام الرعاية، أنه فى حالة اكتشاف حالة مصابة بڤيروس نقص المناعة المكتسبة البشري بأي من وحدات الكلى الصناعي تلتزم هذه الوحدة بالإبلاغ الفورى لمسئول برنامج مكافحة الإيدز بمديريه الشئون الصحية، ويتم عمل كافة الإجراءات الخاصة طبقا للبروتوكول المتبع.



وأضاف تعيلب: "تلتزم وحدات الكلي الصناعي بمحافظة بورسعيد بعمل التحاليل الروتينية الدورية للڤيروسات (فيروس سي وڤيروس بي والإيدز) كل ثلاثة أشهر لمرضى غسيل الكلى، وذلك باختبار الاليزا ولا يعتد بكواشف الاختبار السريع.



وأضاف تعيلب أنه فى حالة اكتشاف حاله ايجابية ( مبدئيا) يتم فورا إرسال عينه للمعامل المركزية لعمل التحاليل التأكيدية ويؤشر عليها فورى غسيل كلى ويتم إبلاغ مسئول مكافحة العدوى ومسئول الغسيل الكلوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأكد تعيلب أنه في هذه الحالة يتم استخدام ماكينة طوارئ الغسيل الكلوى لحين ظهور النتيجة التأكيدية فى حال احتياج المريض.



وقال تعيلب فى حال ثبوت الإيجابية يتم عزل المريض تماما فى غرفه وماكينه مخصصة لمرضى الإيدز مع اتباع الإجراءات مكافحة العدوى طبقا للدليل القومى وتحت اشراف مسئول برنامج مكافحة الإيدز ومسئول مكافحة العدوى ومسئول الغسيل الكلوى.



ولفت مدير الرعاية إلى أنه يتم سحب عينات من جميع المرضى المخالطين بالوحدة وجميع العاملين من أطباء وخلافه وعمل التحليل الخاص بالإيدز خلال ٤٨ ساعه ويتم إعادته بعد شهر و يتم استيفاء التقصي الوبائي للمريض خلال ١٢ ساعه واستيفاء بيانات المخالطين خلال ٢٤ ساعه ويتم سحب عينات دم لعمل التحاليل للمخالطين.



وأكد تعيلب أنه لابد على التأكيد بأنه فى حالة احتياج مريض الإيدز لأى تدخل طبى فإنه يجب تقديم كافة الخدمات الطبية التى يحتاجها فى إطار من السرية والمساواة مع باقى المرضى للحفاظ على صحتهم ومنع حدوث أى مضاعفات أو وفاة نتيجة التقاعس عن تقديم الخدمات المطلوبة لهم مع ضرورة الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى طبقا للدليل القومى فى هذا الشأن.