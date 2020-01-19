البنك المركزي ينجح في تخفيض الكاش لـ 537.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي



كشف تقرير صادر عن البنك عن خفض تداول الكاش خارج خزانة البنك المركزي المصري إلي 537.64 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي بعد أن كان 540.45 مليارا في سبتمبر من نفس السنة بتحسن قدره 2.81 مليار جنيه،ومقارنة بـ 542.6 مليار جنيه في أغسطس 2019 بفارق 5 مليارات جنيه.



أكد التقرير أن رصيد تداولات العملات المعاونة بلغت 663 مليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 651 مليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 639 مليون جنيه في أغسطس 2019.



بلغت تداولات العملات المعدنية المعاونة نحو 624 مليون جنيه مقابل 612 مليونا في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 600 مليون جنيه في أغسطس 2019.



نجح البنك المركزي المصري في تقليص عمليات تداول الكاش بالسوق المحلي ضمن إجراءاته لتعزيز الشمول المالي وتعظيم سبل استفادة عملاء البنوك من الخدمات البنكية الرقمية.