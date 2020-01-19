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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب إلى 60 قتيلا و50 جريحا

الأحد 19/يناير/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش الوطني اليمني في مأرب إلى 60 قتيلا ، وأكثر من 50 جريحا ، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت.

وأشارت مصادر ، في وقت سابق ، إلى أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ على المعسكر ، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع استمرار الهجوم الذي بدأه الجيش الوطني بدعم وإسناد من التحالف العربي على مواقع الميليشيات في جبهة نهم شمال شرق صنعاء.
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