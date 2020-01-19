ألسن عين شمس تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول

تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ اليوم الاثنين.



وتجري الامتحانات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ود.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



ويواصل نحو ١٠٢٦٣ طالبا وطالبة أعمال الامتحانات وانتظم العمل من جانب الإداريين القائمين بعملية المراقبة في اللجان، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس القائمين بأعمال السير ومتابعة اللجان، بالتزامن مع أعمال الكنترولات.



وتشير الإحصائيات إلي تناقص ملحوظ في عدد حالات الغش، خاصة بعد خضوع لجان الامتحانات للمراقبة الشديدة، وفق تعليمات د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، خاصة فيما يتعلق بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان نهائيًا.