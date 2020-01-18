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حوادث

حصان هائج يصيب 5 أشخاص في قنا

السبت 18/يناير/2020 - 11:49 م
صورة أرشيفية - حصان
صورة أرشيفية - حصان
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يوسف رجب
ضبطت قوة أمنية بمركز شرطة نقادة، صاحب حصان، تسبب فى حالة من الذعر والهلع بين المواطنين وأصاب 5 أشخاص بينهم أطفال بالشارع الرئيسى بمدينة نقادة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بإصابة كل من: مارينا عصام عدلي 4 أعوام، ورومانيا رؤوف فرنسيس 58 عامًا، وآخرين ، نتيجة تعدى حصان عليهم أثناء مرورهم فى الشارع بوسط مدينة نقادة.

تبين أن الحصان الهائج هرب من صاحبه ولم يتمكن من السيطرة عليه، ما أدى إلى انطلاقه وسط السوق محدثًا حالة من الذعر والهلع بين المواطنين، و إصابة 5 أشخاص، تقدم بعضهم ببلاغات رمسية لمركز شرطة نقاده، فيما امتنع الباقون بعد تلقيهم العلاج اللازم بالمستشفى المركزى.

تحرر محضر بالواقعة بعد ضبط صاحب الحصان وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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