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اقتصاد

التخطيط: صندوق مصر السيادي يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي

الأحد 19/يناير/2020 - 12:00 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي له دور جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية إلى قطاعات الدولة ذات الدور المهم فى دفع عملية النمو والتشغيل بما ينعكس علي تحسين مستوى معيشة المواطنين وفقا استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠.
أوضحت " السعيد" في تصريحات لها، أن الصندوق يسعي الصندوق للتواصل مع الشركات المصرية والعالمية لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن الصندوق يستهدف إطلاق الأصول الكامنة ذات القيمة المرتفعة ودعم الحكومة الكبير عبر الإصلاحات الحقيقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز النمو ومناخ الأعمال الذي يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتواكب مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع مصر على مسار جديد.
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