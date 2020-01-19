سأقبل العزاء بعد محاسبة المسئولين .. زوج طبيبة فى حادث الكريمات يطالب بالقصاص..فيديو

قال الدكتور ريمون يعقوب زوج الدكتورة سماح نبيل المتوفاة فى حادث طبيبات المنيا، إنه يختصم مديرين الإدارة والمسؤولين في قضية موت زوجته.



وأضاف الدكتور ريمون يعقوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه فى باقي المحافظات يأتي التدريب إلى المتدربات في محافظاتهم وليس العكس.



وتابع الدكتور ريمون يعقوب، أنه لن يقبل العزاء مطلقا إلا بعد محاسبة المتسببين فى وفاة زوجته والثأر منهم.



وأوضح الدكتور ريمون يعقوب، أن الدكتورة منار حسين رجائي رئيس قسم الدورات التدريبية بالمنيا هددت الطبيبات لحضور الدورة التدريبية وإلا ستحدث لهم مشاكل فى عملهم يتبعها نقلهم الى إدارات صحية أخرى.

