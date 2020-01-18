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رياضة

هاني حتحوت عن إرجاء مباراتي الأهلي والزمالك: الاتحاد فتح باب التأجيلات من جديد

السبت 18/يناير/2020 - 11:41 م
الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت
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حسام الحارتي
علق الإعلامي هاني حتحوت على قرار إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي و الأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

وأضاف حتحوت خلال تقديم برنامجه "الماتش "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد"، أن تأجيل المباراة ليس له مبرر على الإطلاق.

وأكد هاني حتحوت أن كافة الفرق المشاركة في بطولة الدوري المصري ستطالب بتأجيل بعض المباريات لها معلقا :" فين تكافؤ الفرص انت اللي فتحت على نفسك مطالب بعض الأندية، التأجيلات ستعود خلال الفترة المقبلة".

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي و الأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

وتزامن القرار مع الخطاب الوارد من هيئة ستاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي.

وكانت إدارة المسابقات قد قامت بمراجعة مواقف كل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية ، على ضوء التعديلات التي أجراها مؤخرا الاتحاد حيث اطمأنت لموقف بيراميدز متصدر مجموعته في الكونفيدرالية، كما أن قرعة البطولة العربية قد أوقعت ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين في مواجهة بعضهما مما يعني أن ناديا مصريا سيصعد.
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