الملعقة السحرية تناسب الكبار والصغار للقضاء على التهاب الحلق

يتعرض العديد من الأشخاص فى الوقت الحالى للكثير من حدوث وتكرار نزلات البرد، ويرجع ذلك لانخفاض درجات الحرارة وعدم التهوية الجيدة للمنزل؛ مما يجعل جميع أفراد الأسرة يصابون بالعدوى، لذلك نقدم وصفة سحرية تناسب الكبار والصغار وتقضى على التهاب الحلق .



نصح الدكتور عبد الرحمن شمس ،أخصائى التغذية ، من خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، بإعطاء هذه المعلقة صباحا ومساء للقضاء على التهاب الحلق وهي عبارة عن :



معلقة من عسل النحل :

وقال "شمس " أن عسل النحل يمتاز بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، لذا فهو يستخدم في علاج التهابات الحلق منذ قديم الزمان.



وأكد "شمس " على ضرورة أخذ معلقة من عسل النحل لعلاج التهاب الحلق المصحوب بالسعال. ويمكن تناول ملعقة من العسل مباشرة أو إضافته إلى الماء أو الشاي وتناوله عدة مرات خلال اليوم.



وأضاف لإعطاء نتائج أفضل يمكن عصر نصف ليمونة عليها ،والليمون يتمتع بالعديد من الفيتامينات ،التي تعالج نزلات البرد ويعتبر بمثابة مضاد حيوي طبيعي .