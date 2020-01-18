موجز السوشيال ميديا ... عائشة بن أحمد تتعرض لوعكة صحية.. ورضوى الشربيني: وطن المرأة زوجها في 3 حالات

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورة نجلها
عائشة بن احمد تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى.. شاهد
شيري عادل فى إطلالة جديدة من أعلى برج خليفة .. شاهد
اشتقتلكم ياحلوين.. صبا مبارك تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد
رضوى الشربيني: وطن المرأة زوجها فى 3 حالات.. شاهد
سياسيي بلادي بلا ضمير .. بتغريدة مثيرة اليسا تشعل السوشيال ميديا .. شاهد
هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورة نجلها
عائشة بن احمد تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى.. شاهد
شيري عادل فى إطلالة جديدة من أعلى برج خليفة .. شاهد
اشتقتلكم ياحلوين.. صبا مبارك تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد
رضوى الشربيني: وطن المرأة زوجها فى 3 حالات.. شاهد
سياسيي بلادي بلا ضمير .. بتغريدة مثيرة اليسا تشعل السوشيال ميديا .. شاهد