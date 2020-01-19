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رياضة

قنا الرياضي يضم لاعب سوهاج علي سبيل الإعارة

الأحد 19/يناير/2020 - 01:21 ص
محمود خليل يونس ظهير
محمود خليل يونس ظهير ايمن نادي سوهاج
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كتب: رباب الهوارى
نجح مجلس إدارة نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد في إتمام التعاقد مع محمود خليل يونس ظهير ايمن نادي سوهاج على سبيل الإعارة ٦ شهور، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بدورى القسم الثالث .

ووقع محمود خليل علي عقود انضمامه لفريق قنا في حضور مؤمن ابوحديد المشرف على الفريق بأسوان ومحمود ابراهيم المدير الفنى للفريق ،وأحمد تاج مدرب الفريق .

ومن جانب آخر صرح مؤمن أبوحديد المشرف علي الفريق بأن مجلس الادارة والجهاز الفنى بقيادة محمود ابراهيم يسعى لتدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين ،لمواصلة الانتصارات وتحقيق حلم الصعود لدورى القسم الثانى من جديد .

وأشار أبو حديد إلى أن محمود خليل ،ثاني الصفقات للفريق ويتبقي صفقتين علي الأقل ،والأرجح أن يكونوا مهاجمين لتدعيم الخط الأمامى للفريق بجانب اللاعبين أصحاب الخبرات بالفريق .

واختتم أبو حديد حديثه بأن مجلس الإدارة يدعم الفريق والجهاز الفنى لتحقيق حلم جماهير نادي قنا الرياضي ، والعودة لمكانه الطبيعي وسط الكبار.
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