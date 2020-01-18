أخبار البرلمان: مؤتمر جماهيري حاشد لأهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات النواب.. ومجلس القبائل العربية يمنح رجل الأعمال عضويته الشرفية

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 18 يناير:
مؤتمر جماهيري حاشد لأهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات النواب .. فيديو وصور
نظم أهالي الجيزة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، فرحة برجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة؛ لتلبية رغبتهم في خوض انتخابات مجلس النواب ، بالرغم من مسؤولياته العديدة في الداخل والخارج.
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
وجه رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، المرشح على دائرة الجيزة في الانتخابات التكميلية، التحية لأهالي دائرة الجيزة، وعبر عن سعادته تجاه الموقف الأصيل الذي أبرزه أهالي الجيزة، أصحاب التاريخ العريق،ودعمهم الدائم له، بعد ترشحه في الانتخابات التكميلية، والذي يؤكد معنى الإخوة.
لخدماته ووطنيته.. مجلس القبائل العربية يمنح أبو العينين عضويته الشرفية.. صور
منح مجلس القبائل العربية في مصر وشبه الجزيرة العربية، العضوية الشرفية لرجل الأعمال محمد أبو العينين ، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة.
بمناسبة الانتخابات.. مجلس القبائل يعلن تدشين مؤتمر حاشد لدعم أبو العينين.. صور
أعلن مجلس القبائل العربية في مصر وشبه الجزيرة العربية، دعم رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، في مؤتمر حاشد بالمحافظة يضم جموع القبائل خلال الأيام المقبلة.
أبو العينين يرحب بدعم القبائل العربية في انتخابات البرلمان: لديكم كلمة شرف..صور
رحب رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بتأييد مجلس القبائل العربية له وإعلان دعمهم لترشيحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن الحزب، كما عبر عن فخره بالعضوية التي منحه إياه المجلس، قائلا: «تأييدكم شرف ليا.. مصر بخير بوجودكم ودعمكم».
برلماني سابق: أبو العينين سياسي من طراز رفيع.. وأهالي الجيزة "في ضهره"
وجه عزت عيد، عضو مجلس النواب السابق، التحية لأهالي دائرة الجيزة، لموقفهم الداعم من ترشح رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، لانتخابات مجلس النواب التكميلية، مؤكدا أن الأهالي يدعمونه منذ أكثر من ١٥ عامًا، مشيرا إلى أن البعض حاول الإيقاع بمحمد ابو العينين وعلى رأسهم جماعة الإخوان الارهابية، إلا أنه لم يعُر ذلك أدنى اهتمام وواصل طريقه التنموي للنهوض بالدولة وبقوة.
وزير الزراعة: 400 مليون جنيه دعم من البنك المركزي لمشروع البتلو
استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، خطوات الوزارة في مشروع البتلو، قائلا:" كان معتمدا له 100 مليون جنيه، وتم الحصول على 400 مليون جنيه من البنك المركزى بنسبة فائدة بسيطة، وهناك إستعداد لتوفير تمويل منخفض التكاليف للمربين.
لحل الأزمة.. وزير الزراعة يقترح تحرير الأسمدة من الدعم
قال السيد القصير، وزير الزراعة، خطة الوزارة ورؤيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، إن الوزارة ستعمل على تفعيل دور الإرشاد الزراعى والتعاونيات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، مستطردا: "علاقة الفلاح بالتعاونيات أصبحت الحصول على شيكارة الكيماوي فقط".
انخفاض أسعار اللحوم غير كاف.. القصبي: 3 تحديات تواجه الزراعة
أستعرض الدكتور عبد الهادى القصبى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس ائتلاف دعم مصر، تحديات قطاع الزراعة والتي تتمثل في ندرة المياه، البحث العلمى، والعمالة، فضلا عن ارتفاع الأسعار، لذلك حرص الحزب على إلقاء الضوء على هذه التحديات لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة.
انتهاء أعمال الاجتماع الاستشاري رفيع المستوى لـ مكافحة الإرهاب بالإتحاد البرلماني الدولي بمشاركة عبدالعال
انتهت أعمال اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، والتى عٌقدت بجينيف
رئيس حزب الوفد: نؤيد الرئيس السيسي لمواقفه الوطنية .. صور
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواقفه الوطنية وحرصه على بناء دولة ديمقراطية حديثة، موضحا أن حزب الوفد دائما ينحاز لمصلحة الوطن والمواطن.
حسب الله أثناء مؤتمر الحزب بالفيوم .. الحرية أصبح رقما حقيقيا في الحياة السياسية
عقد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، فعاليات المؤتمر السنوي للحزب بمحافظة الفيوم.
مؤتمر جماهيري حاشد لأهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات النواب .. فيديو وصور
نظم أهالي الجيزة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، فرحة برجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة؛ لتلبية رغبتهم في خوض انتخابات مجلس النواب ، بالرغم من مسؤولياته العديدة في الداخل والخارج.
أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
وجه رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، المرشح على دائرة الجيزة في الانتخابات التكميلية، التحية لأهالي دائرة الجيزة، وعبر عن سعادته تجاه الموقف الأصيل الذي أبرزه أهالي الجيزة، أصحاب التاريخ العريق،ودعمهم الدائم له، بعد ترشحه في الانتخابات التكميلية، والذي يؤكد معنى الإخوة.
لخدماته ووطنيته.. مجلس القبائل العربية يمنح أبو العينين عضويته الشرفية.. صور
منح مجلس القبائل العربية في مصر وشبه الجزيرة العربية، العضوية الشرفية لرجل الأعمال محمد أبو العينين ، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة.
بمناسبة الانتخابات.. مجلس القبائل يعلن تدشين مؤتمر حاشد لدعم أبو العينين.. صور
أعلن مجلس القبائل العربية في مصر وشبه الجزيرة العربية، دعم رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، في مؤتمر حاشد بالمحافظة يضم جموع القبائل خلال الأيام المقبلة.
أبو العينين يرحب بدعم القبائل العربية في انتخابات البرلمان: لديكم كلمة شرف..صور
رحب رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بتأييد مجلس القبائل العربية له وإعلان دعمهم لترشيحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن الحزب، كما عبر عن فخره بالعضوية التي منحه إياه المجلس، قائلا: «تأييدكم شرف ليا.. مصر بخير بوجودكم ودعمكم».
برلماني سابق: أبو العينين سياسي من طراز رفيع.. وأهالي الجيزة "في ضهره"
وجه عزت عيد، عضو مجلس النواب السابق، التحية لأهالي دائرة الجيزة، لموقفهم الداعم من ترشح رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، لانتخابات مجلس النواب التكميلية، مؤكدا أن الأهالي يدعمونه منذ أكثر من ١٥ عامًا، مشيرا إلى أن البعض حاول الإيقاع بمحمد ابو العينين وعلى رأسهم جماعة الإخوان الارهابية، إلا أنه لم يعُر ذلك أدنى اهتمام وواصل طريقه التنموي للنهوض بالدولة وبقوة.
وزير الزراعة: 400 مليون جنيه دعم من البنك المركزي لمشروع البتلو
استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، خطوات الوزارة في مشروع البتلو، قائلا:" كان معتمدا له 100 مليون جنيه، وتم الحصول على 400 مليون جنيه من البنك المركزى بنسبة فائدة بسيطة، وهناك إستعداد لتوفير تمويل منخفض التكاليف للمربين.
لحل الأزمة.. وزير الزراعة يقترح تحرير الأسمدة من الدعم
قال السيد القصير، وزير الزراعة، خطة الوزارة ورؤيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، إن الوزارة ستعمل على تفعيل دور الإرشاد الزراعى والتعاونيات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، مستطردا: "علاقة الفلاح بالتعاونيات أصبحت الحصول على شيكارة الكيماوي فقط".
انخفاض أسعار اللحوم غير كاف.. القصبي: 3 تحديات تواجه الزراعة
أستعرض الدكتور عبد الهادى القصبى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس ائتلاف دعم مصر، تحديات قطاع الزراعة والتي تتمثل في ندرة المياه، البحث العلمى، والعمالة، فضلا عن ارتفاع الأسعار، لذلك حرص الحزب على إلقاء الضوء على هذه التحديات لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة.
انتهاء أعمال الاجتماع الاستشاري رفيع المستوى لـ مكافحة الإرهاب بالإتحاد البرلماني الدولي بمشاركة عبدالعال
انتهت أعمال اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، والتى عٌقدت بجينيف
رئيس حزب الوفد: نؤيد الرئيس السيسي لمواقفه الوطنية .. صور
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواقفه الوطنية وحرصه على بناء دولة ديمقراطية حديثة، موضحا أن حزب الوفد دائما ينحاز لمصلحة الوطن والمواطن.
حسب الله أثناء مؤتمر الحزب بالفيوم .. الحرية أصبح رقما حقيقيا في الحياة السياسية
عقد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، فعاليات المؤتمر السنوي للحزب بمحافظة الفيوم.