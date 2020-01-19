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حوادث

القبض على مالك كلب بعد عقر طفلة بالأقصر

الأحد 19/يناير/2020 - 01:42 ص
صورة أرشيفية - كلب
صورة أرشيفية - كلب
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شمس يونس
ألقت الأجهزة الأمنية بجنوب الأقصر القبض على مالك كلب عقر طفلة بمركز إسنا.

تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا بقيام والد الطفلة " ر.ف " اربع سنوات بتقديم بلاغ ضد المدعو " ن.ا " مالك كلب يتهمه فيه بتسبب كلبه فى إصابات بالغة بطفلته بعد هجومه عليها وعقرها أثناء تواجدها بالقرب من منزلها، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى إسنا التخصصي.

تحرر محضر بذلك وتم القبض على المتهم وجار التحقيق معه.
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