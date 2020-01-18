مريض نفسيا يشعل النار في نفسه محاولا الانتحار بالمنوفية

أقدم شاب فى إحدى قري مركز منوف بمحافظة المنوفية علي إشعال النيران في نفسه محاولا الانتحار وتم تحرير محضر بالواقعة



تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بتلقيه اخطارا من مستشفي منوف العام باستقبالها م. ع 27 عاما مصابا بحروق شديدة بجميع أنحاء جسده



وبالانتقال والفحص وسؤال والده أفاد أن نجله مريض نفسيا وحاول الانتحار قبل ذلك وانهم فوجئوا بإشعاله النيران في نفسه أثناء تواجده في غرفته وقاموا بنقله للمستشفي في الحال لانقاذه



وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.