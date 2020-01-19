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حوادث

ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 19/يناير/2020 - 02:02 ص
المرور - أرشيفية
المرور - أرشيفية
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ندي حمودة - أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4440) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(1556) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (161) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و (9) دراجات نارية مخالفة، و (24) مخالفة "موقف عشوائى"، و (32) مخالفة شروط الترخيص، و (32) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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