ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4440) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :

(1556) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (161) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و (9) دراجات نارية مخالفة، و (24) مخالفة "موقف عشوائى"، و (32) مخالفة شروط الترخيص، و (32) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.