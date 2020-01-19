ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4440) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(1556) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (161) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و (9) دراجات نارية مخالفة، و (24) مخالفة "موقف عشوائى"، و (32) مخالفة شروط الترخيص، و (32) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4440) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(1556) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (161) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و (9) دراجات نارية مخالفة، و (24) مخالفة "موقف عشوائى"، و (32) مخالفة شروط الترخيص، و (32) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.