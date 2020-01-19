AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القبائل العربية تدعم أبو العينين في انتخابات البرلمان| شاهد

الأحد 19/يناير/2020 - 12:24 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين ومجلس القبائل العربية
Advertisements
حمزة شعيب
قدم رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر إلى مجلس عموم القبائل العربية في مصر وشبه جزيرة العرب على دعمهم له خلال الانتخابات البرلمانية التكميلية القادمة عن دائرة الجيزة.

وتابع أبو العينين، خلال تقرير عرضه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن تشريف مجلس عموم القبائل العربية في مصر وشبه جزيرة العرب إليهم أمر أسعده للغاية، مؤكدا على دورهم الوطني والقومي خاصة أن القبائل العربية ممتدة في مختلف الدول العربية وليس مصر فقط.

وأكد الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مجلس عموم القبائل العربية في مصر وشبه جزيرة العرب يمتلك تاريخا مشرفا للدفاع عن الأرض والعرض وحماية الوطنية.

وكشف رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن والده رحمة الله عليه منذ نحو 40 عاما أوصاه على القبائل العربية كونهم أشخاصا يمتلكون تاريخا عريقا ويحافظون على كلمتهم.

وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه يخدم مصر من وحي ضميره متمنيا اكتمال المنظومة السياسية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي موفق في كل أعماله ويجوب مشارق الأرض ومغاربها من أجل مصر ويعمل على بناء دولة عصرية متقدمة، مطالبا من الجميع بالوقوف بجانب الرئيس السيسي.

وقال الشيخ عصمت العقبي، رئيس مجلس عموم القبائل العربية، إن دعم مجلس القبائل العربية لأبو العينين لا يأتي من فراغ، ولكن لتاريخه البرلماني المشرف في مجلس الشعب السابق، ومواقفه المشرفة المؤيدة والمدافعة عن قضايا الوطن سواء داخل حدود البلاد أو خارجها .

وأضاف الشيخ العقبي أن أبو العينين ساند قضايا الوطن في الأوقات الحرجة التي مرت على مصر عقب ثورة ٣٠ يونيو على الرغم من أنه لم يكن عضوا بالبرلمان، حيث يمتلك أبو العينين علاقات قوية خارجية بصناع القرار ، وأكد الشيخ العقبي أن مجلس عموم القبائل العربية يتابع نشاطه السياسي والبرلماني على مدى عقود وهو نموذج للوطنية.

وذكر الشيخ عصمت العقبي الدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسة أبو العينين الخيرية ودورها الاجتماعي وسط أهالي الجيزة بما يؤهله ليكون ممثلا لأبناء الجيزة في البرلمان.

واستقبل رجل الصناعة محمد أبو العينين صباح السبت وفد مجلس القبائل العربية بمصر وشبه جزيرة العرب، الذين شكروه على حفاوة الاستقبال وأثنوا على تاريخه المشرف ومسؤولية مؤسساته الاقتصادية ودورها الوطني في دفع عجلة الاقتصاد وتشغيل الآلاف من أبناء الوطن.

وكانت قد سادت حالة من الفرحة والسعادة أهالي الجيزة بعد تقدم رجل الصناعة محمد أبو العينين بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة نزولًا على رغبة الأهالي، حيث تعرض “أبو العينين” لضغوط كبيرة من أهالي الجيزة المخلصين، الذين اجتمعوا معه لإقناعه بالترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة بعد خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي لوفاته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس القبائل العربية يعلن دعمه وتأييده لـ محمد أبو العينين في انتخابات النواب..صور

أبو العينين يرحب بدعم القبائل العربية في انتخابات البرلمان: لديكم كلمة شرف..صور

بمناسبة الانتخابات.. مجلس القبائل يعلن تدشين مؤتمر حاشد لدعم أبو العينين.. صور

لخدماته ووطنيته.. مجلس القبائل العربية يمنح أبو العينين عضويته الشرفية.. صور

مجلس القبائل العربية يعلن دعمه وتأييده لـ محمد أبو العينين في انتخابات النواب .. العقبي: خير من يمثل أبناء الجيزة .. ورجل الصناعة: مصر بخير بوجودكم ودعمكم ومواقفكم مشرفة

محمد أبو العينين: والدى أوصاني خيرا بالقبائل العربية ودعمهم لي فى انتخابات النواب يسعدني.. فيديو

ترشيحاتنا

75 مصابا في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية.. فيديو

الزمالك يكشف عن موقفه تجاه قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام المصري

فيديو جديد ومساومة بنصف مليون دولار.. هل يسجن زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد ؟

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

جرعة هيروين زيادة.. العثور على جثة فتاة مجهولة بالرويسات

يسبب الحرائق .. الأزهر يحذر من هذا الفعل أثناء النوم

AdvertisementS

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

الجارديان: حفتر يستعرض قوته ومؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته