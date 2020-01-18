استهدفوا مسجدا.. الجيش اليمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن هجوم مأرب

طالبت قيادة الجيش اليمني باتخاذ أقصى درجات الحذر بعد هجوم مأرب الإرهابي.



وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن الحوثيون استهدفوا مسجدا داخل مركز للجيش في مأرب، وفقا لقناة "العربية".



وأوضحت الجيش اليمني أسقط مسيرة فيما انفجرت الثانية في الموقع.



وأشارت إلى بيان مرتقب خلال ساعات من وزارة الدفاع حول الهجوم الإرهابي في مأرب.



فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 30 جنديا من القوات الحكومية قتلوا فيما سقط العشرات منهم جرحى، مساء اليوم السبت، في هجوم بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة.



وقال "مأرب برس" إن هجوما بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة استهدف معسكر الاستقبال التدريبي ومعسكر النصر، القريبين من جبال الفرضة التابعة لمديرية نهم، شمال مدينة مأرب.