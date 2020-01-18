AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استهدفوا مسجدا.. الجيش اليمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن هجوم مأرب

السبت 18/يناير/2020 - 11:39 م
تقاصيل جديدة بشأن
تقاصيل جديدة بشأن هجوم مأرب
Advertisements
رحيم يسري
طالبت قيادة الجيش اليمني باتخاذ أقصى درجات الحذر بعد هجوم مأرب الإرهابي.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن الحوثيون استهدفوا مسجدا داخل مركز للجيش في مأرب، وفقا لقناة "العربية".

وأوضحت الجيش اليمني أسقط مسيرة فيما انفجرت الثانية في الموقع.

وأشارت إلى بيان مرتقب خلال ساعات من وزارة الدفاع حول الهجوم الإرهابي في مأرب.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 30 جنديا من القوات الحكومية قتلوا فيما سقط العشرات منهم جرحى، مساء اليوم السبت، في هجوم بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

وقال "مأرب برس" إن هجوما بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة استهدف معسكر الاستقبال التدريبي ومعسكر النصر، القريبين من جبال الفرضة التابعة لمديرية نهم، شمال مدينة مأرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل قائد في الجيش اليمني بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة مأرب

من بينهم أطفال.. تفاصيل مقتل 9 أشخاص في حفل تخريج دفعة عسكرية باليمن.. صور

الجيش اليمني يقتل قائد لواء حوثي.. والمتمردون يشنون هجومًا مضادًا

25 قتيلا في هجوم حوثي على معسكر للجيش اليمني في مأرب

مقتل 25 جنديا يمنيا أثر هجوم صاروخي على مسجد بمعسكر في مأرب

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف عن موقفه تجاه قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام المصري

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

كارثة قبل لقاء الأهلي.. إطلاق 60 طلقة كلاشنكوف على إستاد الهلال قبل مواجهته في أفريقيا

حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور

بسبب أعمال مترو الانفاق .. إغلاق كامل لعدة شوارع بالجيزة

دول أوروبية وعربية ترفض مقترحا تركيا بإنشاء جيش مواز في طرابلس

AdvertisementS

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

اخبار الفن.. ارتباط ياسمين عبد العزيز.. خطوبة منة عرفة.. نادية لطفى فى العناية المركزة

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

الجارديان: حفتر يستعرض قوته ومؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته