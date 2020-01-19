AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 224 قطعة سلاح نارى و261 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي

الأحد 19/يناير/2020 - 03:02 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
Advertisements
مصطفي الرماح - محمد العيسوى
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .


أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية : فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 224 قطعة سلاح نارى، بحوزة 198 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
رشاش. (17) بندقية آلية، و بنادق رصاص، و (40) بندقية خرطوش، و (17) طبنجة، و (148) فرد محلى، و (471) طلقة مختلفة الأعيرة، و (271) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (84296) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (349) حكم جناية، و (24910) حكم حبس جزئى، و (4795) حكم حبس مستأنف، و (42946) حكم غرامة، و (11296) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضموا (15) متهم، إرتكبوا (14) حوادث متنوعة. و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (261) قضية مخدرات بحوزة (284) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 18,059 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 16,950 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4,108 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 170 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 510 جرام )، و كمية من البودرة المخدر وزنت (220 جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت (575 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,105 كيلو جرام)، و عدد (5008) قرص مخدر .

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (66) متهم. و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (27) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (472) دراجة نارية مخالفة. و فى إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة ( 5 سيارات- 4 دراجات نارية).
و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (29707) مخالفة مرورية. و فى مجال فحص السائقين تم فحص (105) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 222 قطعة سلاح نارى و 295 قضية مخدرات

ضبط 220 قطعة سلاح نارى و270 قضية مخدرات

حملات أمنية.. ضبط 229 قطعة سلاح ناري و 339 قضية مخدرات

ضبط 220 قطعة سلاح نارى و263 قضية مخدرات

ضبط 225 قطعة سلاح نارى و265 قضية مخدرات

ضبط 210 قطع سلاح ناري و283 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

علاج ضيق الرزق .. وأمور تمنع نزوله على الإنسان

الأهلي حسم الدوري .. مصطفى يونس: مروان محسن من أفضل الصفقات .. وكهربا سيتغير للأفضل

العراق.. متظاهرون يحرقون مقرا لكتائب حزب الله.. فيديو وصور

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

الزمالك يكشف عن موقفه تجاه قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام المصري

اشتعال محرك طائرة على متنها 208 ركاب بينهم 27 طفلًا.. مشهد مرعب

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

أول تعليق من فاروق جعفر بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر "الميني فوتبول"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور