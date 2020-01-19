ضبط 224 قطعة سلاح نارى و261 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية : فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 224 قطعة سلاح نارى، بحوزة 198 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

رشاش. (17) بندقية آلية، و بنادق رصاص، و (40) بندقية خرطوش، و (17) طبنجة، و (148) فرد محلى، و (471) طلقة مختلفة الأعيرة، و (271) قطعة سلاح أبيض.



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (84296) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (349) حكم جناية، و (24910) حكم حبس جزئى، و (4795) حكم حبس مستأنف، و (42946) حكم غرامة، و (11296) حكم مخالفة .



و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضموا (15) متهم، إرتكبوا (14) حوادث متنوعة. و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (261) قضية مخدرات بحوزة (284) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 18,059 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 16,950 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4,108 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 170 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 510 جرام )، و كمية من البودرة المخدر وزنت (220 جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت (575 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,105 كيلو جرام)، و عدد (5008) قرص مخدر .



وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (66) متهم. و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (27) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (472) دراجة نارية مخالفة. و فى إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة ( 5 سيارات- 4 دراجات نارية).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (29707) مخالفة مرورية. و فى مجال فحص السائقين تم فحص (105) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.