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حوادث

البيئة والمسطحات.. ضبط المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 19/يناير/2020 - 05:03 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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اسلام مقلد - رامى المهدى
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالى :-
ففى مجال حماية الثروة الزراعية تم ضبط (مصنع أسمدة "بدون ترخيص" بالمنوفية) بإجمالى مضبوطات بلغت (23طن أسمدة زراعية ومواد خام) "مغشوشة ومقلدة وغير مسجلة بوزارة الصحة"، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى، و ضبط (5 محلات جزارة بالقليوبية) بإجمالى مضبوطات بلغت (251 كيلو جرام) مخالفين الذبح خارج المجازر.. بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية

و فى مجال حماية البيئة تم ضبط (3) قضايا "صحة عامة" (مدفن صحى، مخزن مخلفات صناعية، المحرقة بالجيزة) بمخالفات (مخالفة النشاط بدون ترخيص، الحرق المكشوف للنفايات الطبية الخطرة خارج سور المحرقة، التخزين غير الآمن للمخلفات الصلبة والخطرة عدم "إكتمال سجل الحالة البيئية- توفير الوقاية للعاملين"، عدم وجود "الموافقة البيئية- سجل التعاقدات- سجل قياس الإنبعاثات- سجل المواد والمخلفات الخطرة- نماذج تتبع لنقل النفايات الصلبة" تراكم كميات كبيرة من "ناتج الفرم والتعقيم والرماد على سطح الأرض غير المدفون- النفايات الطبية الخطرة 30 طن")، و ضبط (15) سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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