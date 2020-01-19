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منوعات

للسعوديين.. الشروط والمستندات المطلوبة للاشتراك في حساب المواطن

الأحد 19/يناير/2020 - 03:11 ص
برنامج حساب المواطن
برنامج حساب المواطن السعودي
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محمود نوفل
كشف برنامج حساب المواطن السعودي، عن المستندات المطلوبة لتحديث البيانات الخاصة بالمستفيد للاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد استفسر بشأن المستندات المطلوبة لتحديث البيانات، موضحا أنه في حال كان عمر المستفيد من 18 إلى 24 عاما لا بد من إرفاق المستندات التالية لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد).

وأوضح برنامج حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال أُرفق عقد إيجار فلا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد، حيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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