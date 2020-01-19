حق المحامي وسلطة القاضي .. كتاب جديد لرئيس جنايات كفر الشيخ

صدر للمستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، وعضو اتحاد كُتاب مصر، كتاب جديد بعنوان "حق المحامي وسلطة القاضي خلال المحاكمة الجنائية، ويقع الكتاب في 855 صفحة من القطع الكبير، عن دار روائع القانون للنشر والتوزيع بالقاهرة.



يتناول رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، في كتابه الجديد، التحقيق الشفوي الذي يجري في الجلسات المحاكمة الجنائي، وتعريف المحامي بحقوقه وواجباته، خلالها، وتعريف القاضي بحدود سلطته أثناء إدارة الجلسة، وهو عماد المتقاضي في الاطمئنان إلى قاضيه ومحاميه خلال فترة المحاكمة.



وجمع المري، في كتابه، قواعد قانونية متفرقة لتكون بين دفتي كتاب واحد، نظرًا لتناثرها في مؤلفات عدة، وتجمع الجانب الإجرائي في المحاكمات الجنائية، والفروض المختلفة التي تدور بين طرفي المحاكمة، وهما القاضي والمحامي.



ويُعد هذا الكتاب هو المُؤَلَف رقم 22 للمستشار بهاء المري، وأبرزها، موسوعة المخدرات والأموال العامة وجرائم الانترنت، وجرائم البلطجة والعدوان على الموظف العام، والجرائم الاقتصادية.



وصدر للمستشار بهاء المري، مجموعات قصصية، منها "يوميات وكيل نيابة"، و"يوميات قاضٍ"، و"برجولا" و"لحظة انهيار"، و"حكايات قضائية"، وله ديوانان من النثر الشاعري هما "من فيض الخاطر"، و"الحب بعد المداولة".

