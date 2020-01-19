الرقابة المالية:3.1 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر

ارتفع إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوح للمستفيدين بنهاية نوفمبر الماضي إلى نحو 16 مليار جنيه مقارنة بـ 11.43 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له بفارق 4.57 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناه الصغر لـ لـ 3.1 مليون مستفيد بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 2.92 مليون مستفيد في نفس الشهر من العام السابق له.



وذكر التقرير أن جملة عقود التمويل العقارى بلغت 349 عقدا خلال نوفمبر 2019 مقارنة 1.127 عن نفس الشهر فى العام السابق بانخفاض 69%.



وبلغت قيمة التمويل العقارى نحو 169 مليون جنيه مقارنة 266.5 مليون جنيه عن شهر نوفمبر 2018 بانخفاض 36.6 %.



