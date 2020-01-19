مدرب الإسماعيلي: كرة القدم لا تمنحك الفرص عندما تهدر الكثير

قال أدهم السلحدار، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، إن لاعبي الفريق استطاعوا تقديم أداء جيد أمام نادي سموحة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بهدف لكل منهما معلقا:" كرة القدم لا تمنحك الفرص عندما تهدر الكثير".



وأضاف السلحدار في تصريحات هاتفية مع" الإعلامي هاني حتحوت"، ببرنامج " الماتش"، المذاع عبر فضائية " صدي البلد "، أن ديدييه جوميز المدير الفني للفريق تسلم تقريرا مفصلا عن اللاعبين من أجل تدشين فريق جيد للمنافسة بقوة .



وأكد أدهم السلحدار أن لاعبي الإسماعيلي عانوا كثيرا في الهجمات أمام سموحة .



وتابع :" نبحث عن مهاجم قوي لدعم الإسماعيلي في انتقالات يناير الحالية وفخر الدين بن يوسف على أبواب الانضمام ".

