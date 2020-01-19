حرس الحدود يتعاقد مع لاعب تونسي ويفاوض الزمالك لضم إمام عاشور

كشف طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود، أنه تم التعاقد مع التونسي أيوب مشارك على سبيل الإعارة من الإفريقي التونسي ، كما تم التواصل مع مسؤولي الزمالك من أجل استعارة إمام عاشور، ولكن مسئولي الزمالك أعلنوا تمسكهم باللاعب.





وعن مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي ، قال طارق العشري ، إن لاعبي الفريق قاموا بتقديم كافة ما لديهم أمام الإنتاج الحربي على الرغم من الهزيمة.



وأضاف في تصريحات هاتفية مع "الإعلامي هاني حتحوت "، ببرنامج الماتش"، المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، أن المواجهة المقبلة أمام نادي أسوان في غاية الصعوبة، خصوصا في ظل امتلاك لاعبي أسوان قدرات فنية على أعلى مستوى.



وتابع :" كنا نستحق تسجيل هدف التعادل أمام الإنتاج على الأقل ولكن لم يحالفنا الحظ".



