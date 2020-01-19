حبس سيدة تخصصت في السرقة بـ بولاق أبو العلا

أمرت نيابة بولاق، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجرى معها لاتهامها بسرقة المواطنين بأسلوب النشل.



أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد الشموتي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة ولها محل إقامة آخر بالإسكندرية) وتنتحل اسمين مختلفين .



وتبين من التحريات أن المتهمة سبق اتهامها في 17 قضية آخرهم "نشل" ومطلوب التنفيذ عليها في 24 حكم حبس جزئي "سرقة" كما أنها مطلوب ضبطها وإحضارها في عدد من القضايا بارتكاب العديد من وقائع سرقة متعلقات المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "النشل"، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها.



وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" واعترفت بارتكابها 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها بالجيزة، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

