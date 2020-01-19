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حوادث

حبس عاطل لاتجاره بالأقراص المخدرة في المرج

الأحد 19/يناير/2020 - 08:02 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامي المهدي - اسلام مقلد
أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بحيازة 35 ألف قرص مخدر، بغرض الاتجار.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م. إ. ع"، 38 سنة، عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا، آخرها القضية رقم 3059 لسنة 2017 شبرا، مخدرات، أثناء تواجده بدائرة القسم.

وضبط بحوزته 15600 قرص من عقار، أموتريل المخدر، و15300 قرص من عقار أبتريل، و4000 قرص من عقار ترامادول، و1000 قرص من عقار تامول المخدر، بإجمالي 35900 قرص مخدر، ومبلغ مالي 40 ألف جنيه، وهاتفين محمول.

وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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