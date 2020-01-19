AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى فيصل يشكون من انتشار الباعة الجائلين

الأحد 19/يناير/2020 - 02:52 ص
باعة جائلين
باعة جائلين
Advertisements
كريم ناصر
أرسل سليم محمد محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها انتشار الباعة الجائلين بحى الهرم بالجيزة.

وأوضح "سليم محمد " ان منطقة فيصل بحى الهرم بمحافظة الجيزة تعانى من انتشار الباعة الجائلين بصفة مستمر تحديدا بمنطقة العشرين ما ينشر نوعا من البلطجة و يفسد المظهر الحضارى للحى.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي عين شمس يصرخون من بلطجة الباعة الجائلين

أهالي المرج يصرخون من كثرة الباعة الجائلين وانتشار المقاهي

أهالي شارعي سليم وطومان باي بالزيتون: الباعة الجائلون وأصحاب المحلات يغلقون الشوارع

أهالى عين شمس يستغيثون من تراكم القمامة

أهالى حلوان يستغيثون من الباعة الجائلين

أهالي غمرة يشكون من انتشار الباعة الجائلين أمام المترو

ترشيحاتنا

أحلى ست في العالم.. السقا يهنئ زوجته بعد تكريمها في مؤتمر التميز والجودة

أردوغان يهدد أوروبا: إما أنا في ليبيا أو الإرهاب

قبل دخوله غرفة العمليات.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه

صور تتحدث عن نفسها.. ماذا بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

تحرك عاجل من محافظة الغربية بعد واقعة الغش الجماعي في مدرسة بطنطا

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

أول تعليق من فاروق جعفر بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر "الميني فوتبول"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور