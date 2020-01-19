أهالى فيصل يشكون من انتشار الباعة الجائلين

أرسل سليم محمد محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها انتشار الباعة الجائلين بحى الهرم بالجيزة.



وأوضح "سليم محمد " ان منطقة فيصل بحى الهرم بمحافظة الجيزة تعانى من انتشار الباعة الجائلين بصفة مستمر تحديدا بمنطقة العشرين ما ينشر نوعا من البلطجة و يفسد المظهر الحضارى للحى.



وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



