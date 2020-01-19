AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تناول الأزمة الليبية.. اتصال هاتفي بين ملك المغرب والرئيس الفرنسي

الأحد 19/يناير/2020 - 12:44 ص
الملك محمد السادس
الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ماكرون
Advertisements
مـيـــــس رضـــــا
تلقى العاهل المغربي، محمد السادس، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، بأن المباحثات بين الملك والرئيس ركزت على الأزمة الليبية على وجه الخصوص، عشية الاجتماع المقرر عقده ببرلين يوم غد 19 يناير.

وخلال المباحثات الهاتفية بين الجانبين، تم التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي.

وأسفرت هذه الجهود، على الخصوص، عن إبرام اتفاق الصخيرات، الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذكرى الـ 63 لعيد استقلال المغرب.. ملحمة تاريخية لنيل الحرية

الرئاسة الفرنسية تستدعي السفير التركي بـ باريس

هل جاستن ترودو السبب.. توتر جديد بين ترامب وكندا بعد حذف مشهده من Home Alone

الإليزيه: السيسي وماكرون يتفقان على مخالفة اتفاق أردوغان والسراج للقوانين الدولية

الحكومة المغربية تصدر بيانا بشأن الوضع في ليبيا

غصن: الرئيس الفرنسي ارتكب خطأ أوصلني إلى السجن في اليابان

ترشيحاتنا

بــ 70 درجة تحت الصفر.. تعرف على أبرد مستوطنة في العالم

الجارديان: حفتر يستعرض قوته ومؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

الملك في عربية الزبالة.. ماذا حدث لتمثال رمسيس الثاني أمام جامعة الزقازيق

صور تتحدث عن نفسها.. ماذا بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

24 ساعة رايح جاي.. الأهلي والزمالك يجبران المسابقات على تعديل الدوري

AdvertisementS

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

الجارديان: حفتر يستعرض قوته ومؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته