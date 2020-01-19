تناول الأزمة الليبية.. اتصال هاتفي بين ملك المغرب والرئيس الفرنسي

تلقى العاهل المغربي، محمد السادس، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأفاد بلاغ للديوان الملكي، بأن المباحثات بين الملك والرئيس ركزت على الأزمة الليبية على وجه الخصوص، عشية الاجتماع المقرر عقده ببرلين يوم غد 19 يناير.



وخلال المباحثات الهاتفية بين الجانبين، تم التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي.



وأسفرت هذه الجهود، على الخصوص، عن إبرام اتفاق الصخيرات، الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدول.