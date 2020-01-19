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محافظات

التصالح بين قائد سيارة دهس المارة بشبين الكوم والمصابين

الأحد 19/يناير/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
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محمد امين
وقع المصابون في حادث السيارة التي دهست بعض المارة في شبين الكوم، على محضر الصلح وأبدوا عدم رغبتهم في استكمال الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بعد مساعي اهل الخير بين الطرفين وبعد حديث قائد السيارة للمصابين أنه لم يكن يقصد إلحاق الضرر بهم وان ما حدث وقع دون قصد منه وابدي حزنه بسبب ما حدث.

وفوجئ المارة في شارع فودافون شبين الكوم، بصوت عال يأت من آخر الشارع ليتجه الجميع لمكان الصوت ليجدوا مشاجرة بين سائق تاكسي وشاب يقود سيارة ملاكي وحاول الأهالي التفريق بينهما.

إلا أن الجميع فوجئ بالشاب يركب سيارته ويقودها بسرعة جنونية محاولًا الاصطدام بالسارق، وفي هذه الأثناء ظهرت حالة من الرعب بالشارع وبدأ الجميع يهرب من أمام السيارة التي بدت وكأنها في سباق، ولكن لم يفلح الجميع من الهرب من امامها فقد صدمت السيارة 4 أشخاص كانوا يسيرون بالشارع، كما صدمت ثلاث سيارات كانت تقف علي جانبي الطريق مما أدي لحدوث تلفيات كبيرة بهما.

في هذه الأثناء توقفت السيارة بعد اصطدامها بإحدى السيارات بالشارع فأسرع الأهالي تجاه السيارة وقاموا بالإمساك بسائقها وتم على الفور إبلاغ الشرطة التي توجهت لمكان الواقعة في الحال وألقت القبض على المتهم، ثم تواجدت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين لمستشفى شبين الكوم التعليمي.

وتبين من التحقيقات أن مرتكب الواقعة طالب يدعى محمد أيمن 19 عاما طالب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيقات .
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