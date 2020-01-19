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أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم

الأحد 19/يناير/2020 - 06:03 ص
مؤتمر اهالي الجيزة
مؤتمر اهالي الجيزة للاحتفال بترشح أبو العينين
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عبد الرحمن سرحان- عدسة أحمد بيسو و علي الخشاب
  • أبو العينين يشكر أهالي الجيزة بعد تنظيم مؤتمر حاشد لدعمه في انتخابات النواب
أهالي الجيزة:
  • أبو العينين عطاؤه كبير وهذا وقت رد الجميل
  • أبو العينين رجل الغلابة وطالبناه بالترشح للانتخابات

نظم أهالي الجيزة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، فرحة برجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة؛ لتلبية رغبتهم في خوض انتخابات مجلس النواب ، بالرغم من مسؤولياته العديدة في الداخل والخارج.

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من أهالي دائرة الجيزة، والذين عبروا عن سعادتهم البالغة بخوضه الانتخابات التكميلية المقبلة، ورددوا هتافات "تحيا الحاج محمد أبو العينين".

وأكد الأهالي أن ترشح رجل الصناعة محمد أبو العينين، لم تكن رغبة منه، وإنما كان مطلب جماهيري لأهالي دائرة الجيزة، وأجبروه على الترشح، مشيرين إلى أن دائرة الجيزة افتقدت رمزا نيابيا مثل أبو العينين، على مدار السنوات الماضية، ولم يستطع أحد ملء الفراغ الذي أحدثه محمد أبو العينين.

من جانبه، وجه رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، المرشح على دائرة الجيزة في الانتخابات التكميلية، التحية لأهالي دائرة الجيزة، وعبر عن سعادته تجاه الموقف الأصيل الذي أبرزه أهالي الجيزة، أصحاب التاريخ العريق، ودعمهم الدائم له، بعد ترشحه في الانتخابات التكميلية، والذي يؤكد معنى الإخوة.

وعبر رجل الصناعة محمد أبو العينين، عن سعادته بهذا الشعور الرائع من أهالي الجيزة تجاهه، مشددا على أن أي تكليف سوف يكلفه به أهالي الحيزة، محل اعتبار كبير لديه.

وتوجه أبو العينين بالشكر لأهالي دائرة الجيزة، لإلحاحهم عليه لخوض الانتخابات التكميلية المقبلة، رغم رغبته السابقة بعدم الدخول، مضيفا: "لكن أنا سعيد بتمثيل أهالي الجيزة، وكل ما أستطيع تقديمه من خدمة لهم لن أتوانى فيه".

وعبر رجل الصناعة عن سعادته بالسيدات الحاضرات في مؤتمر دعمه في الانتخابات، مشيرا إلى أن لهن تقدير خاص لديه، وهذا طبع الأمهات المصريات، ومواقفها الوطنية المتواصلة.
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم
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