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منوعات

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

الأحد 19/يناير/2020 - 02:11 ص
غمزة صبا مبارك
غمزة صبا مبارك
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عزة عاطف
خطف الفنان السوري «تيم حسن» الأضواء خلال حفل إطلاق منصة شاهد، بواقعتين مثيرتين للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثارت غمزة مثيرة من الفنانة الأردنية «صبا مبارك» إلى الفنان تيم حسن الضجة بين رواد مواقع التواصل، خلال حفل شاهد المنعقد في دبي منذ أيام.

كان تيم حسن، وضع الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في موقف محرج خلال نفس الحفل، عندما أعطاها ظهره دون أن يلقي السلام، فبادرته هي بالنداء عليه وإلقاء التحية.

ورجح البعض تصرفات تيم الغريبة أنها بسبب غيرة زوجته الإعلامية المصرية «وفاء الكيلاني» الشديدة عليه، واليوم تدور الدائرة ليوضع تيم في نفس الموقف عندما مرت من خلفه صبا دون إلقاء السلام.

التفت تيم حسن تجاه صبا مبارك التي اصطحبتها إحدى الحضور من يدها بسرعة قبل أن تلقى التحية، فما كان منها إلى أن وجهت غمزة قوية إلى تيم من "بعيد لبعيد".

أثارت الغمزة ضجة شديدة على مواقع التواصل، حيث أعجب عدد كبير من المتابعين بتلقائية صبا مبارك وغمزتها المثيرة، بينما تناول البعض الموقف في شكل فكاهي حيث كتب تعليق: "لو وفاء شافت الفيديو فالله يرحمك يا تيم".

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