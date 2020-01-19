حتحوت يكشف تفاصيل خناقة قوية بين شريف إكرامى وصالح جمعة .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن جميع المحاولات لإصلاح وتقويم اللاعب صالح جمعة بالأهلي، باءت بالفشل، خلال السنوات الأخيرة.



وأضاف هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن التوقف الدولى الماضى شهد خناقة عنيفة بين صالح جمعة وشريف إكرامي فى الجيم.



وأوضح هانى حتحوت إن صالح جمعة كان يخوض مران المستبعدين بصالة الجيم بالأهلي، رفقة عدد من لاعبي الأهلي، وخلال التدريبات، تفوه ببعض الألفاظ غير اللائقة بحق اللاعبين الكبار الفريق، لتنشب خناقة قوية بينه وبين شريف إكرامي.



وأكد هاني حتحوت، أن صالح جمعة تم الصبر عليه كثيرا من جانب مسئولى الأهلي أكثر مما يستحق، لكن اللاعب استنفذ فرصه ليصبح مصيره فى مهب الريح.