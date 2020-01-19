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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 19 /1 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 19/يناير/2020 - 02:51 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ يوم الأحد الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٠، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل
مهنيًا: تتابع بدقة ما يحصل حولك على صعيدك المهني، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة
عاطفيًا: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب حتى لو تدخل العزال للفرقة فلن يصلو الى مبتغاهم
صحيًا: غالبًا ما يراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكنك إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ

برج الثور:
مهنيًا: لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل، عليك أن تتجاوزها بكل هدوء وروية، وأن تضع خططًا واضحة لتحركاتك المستقبلية وتتمالك اعصابك اهم شئ.
عاطفيًا: يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعًا وتسمع خبرًا جيدًا يخص الشريك وإذا كنت أعزب فهو يوم مناسب للقاء شريك العمر
صحيًا: لا تقاوم المغريات يومًا وتخضع لها معظم أيام الاسبوع، فكر في وضعك الصحي قليلًا.

برج الجوزاء:
مهنيًا: طموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم الى الامام بسرعة لكن ينصحك الفلك بالتركيز وتخطيط لكل شئ جيدا
عاطفيًا: لقاءات رومنسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة معه وهو ما يعكر قليلا الاجواء بينكما
صحيًا: استفد من الطقس الجميل وانطلق للممارسة الرياضة على شاطئ البحر أو في أحضان الطبيعة

برج السرطان:
مهنيًا: يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء ويفرحون لك
عاطفيًا: كل ما هو مطلوب منك عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصينًا وانظر الى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة
صحيًا: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلبًا على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم.

برج الأسد:
مهنيًا: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، فأنت من أصحاب الهمة الكبيرة والنشاط والحيوية
عاطفيًا: قد تكون لدى الحبيب اعذار حقيقية وبالتالي لا يجوز الحكم عليه بالإهمال أو التقصير معك اما اذا كنت اعزب او منفصل فهو يوم مناسب للتعرف على شريك المستقبل
صحيًا: إذا وضعت لنفسك أهدافًا عالية عليك بذل أقصى جهد وطاقة ممكنة لتحقيقها

برج العذراء:
مهنيًا: ربما تضطر إلى تسوية مشكلة ما تناسيتها أو تجاهلتها، ويصعب عليك التعامل مع المحيط بسبب التناقض الكبير بينك وبينه
عاطفيًا: قد تضطر الى تقديم التنازلات أو تجد نفسك محرجًا أمام الشريك بسبب تصرفاتك تجاهه حافظا على علاقتك معه
صحيًا: لا توفر طاقتك الكبيرة في ممارسة الرياضة ولا سيما بعد انقطاع بسبب ظروف العمل

برج الميزان:
مهنيًا: يوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النيات، يجب أن تتخلّى عن خجلك وكن جريئًا إنما لا تكن وقحًا، واطرح أفكارك من دون أي تردد
عاطفيًا: شعور متبادل بينك وبين الشريك في الأمور المصيرية، فاستغل هذا الامر للحسم في كل المجالات
صحيًا: لكل شيء أوانه، وللرياضة أوانها الذي يجب ألا تهمله مهما كثرت عليك الأشغال

برج العقرب:
مهنيًا: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه والحرص على كسب ثقة الزملاء بغية تحقيق التعاون المثمر
عاطفيًا: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل بناء مستقبل أفضل
صحيًا: عجلة الأيام تدور بسرعة، فإذا لم تتخذ بعد قرارًا ببدء الحمية فأنت الخاسر الاكبر

برج القوس:
مهنيًا: تلتبس عليك الأمور الشخصية مع الامور المهنية وتعيش صخبًا وتداخلات من قِبل المقرّبين ومحاولة السيطرة على الأوضاع ينصحك الفلك بتهدئة أعصابك
عاطفيًا: تقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك
صحيًا: لا تبخل على صحتك بذرّة من العطاء، وقم بما عليك بغية المحافظة عليها سليمة

برج الجدي
مهنيًا: يوم مناسب ومشجّع على صعيدك المهني للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصمودًا
عاطفيًا: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة واللطافة في تعاملك معه مراعاة لمشاعره.
صحيًا: بعض الالتهابات في المفاصل تستدعي العلاج سريعًا قبل تفاقم الوضع فحاول ان تستشير اختصاصي.

برج الدلو:
مهنيًا: تمرّ بيوم من التناقضات والتفاعلات والتغييرات، قد يطرأ اللامنتظر الذي ينقذك من بعض المآزق التي وضعت نفسك فيها. 
عاطفيًا: تعود المودة والحب بينك وبين الشريك بعد فترة من الخلاف سببه تافه وتفاقم بسبب تدخل الآخرين.
صحيًا: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل وحاول أن تمارس الرياضة لتفريغ الطاقة السلبية.


برج الحوت:
مهنيًا: قد تحظى بنتائج سعيدة وتنعم بأجواء مريحة ومطمئنة على الصعيد المهني، وتحصل على عائدات جيدة ماديًا تنعش خزائنك
عاطفيًا: تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، لكنك تستوعب الأمور
صحيًا: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيًا
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