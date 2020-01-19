البيتزا أبرزها .. 3 أطعمة توقف عن تناولها في الليل

اللحوم



البيتزا







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الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على مستويات أعلى من الكافيين، وبين الكافيين والثيوبرومين - قلل من الشوكولاتة الداكنة التي تسرع معدل ضربات القلب فتضعف نسبة الاستمتاع بالنوم وتزيد من التوتر وخفقان القلب.

يعاني بعض الأشخاص من الأرق وعدم القدرة على نوم متواصل، يظن العديد من الأشخاص انه لا علاقة للأطعمة التي يتم تناولها بمشكلة الأرق، لكن كشف موقع " web md " عن بعض الأطعمة التي تسبب الأرق عند تناولها في الليل، وتشمل :قطعة اللحم الحمراء المملوءة بالبروتينات والدهون تجعل جسمك يهضمه بصعوبة، لذلك يعد تناول جزء كبير منه مباشرة قبل النوم قد يصرف جسمك عن الراحة الكاملة أثناء الليل.تعتبر البيتزا مليئة بالشحوم والمكونات عالية الدهون مثل الجبن واللحوم، وهي وصفة مثالية لحرقة المعدة أو وجع المعدة، مما يتسبب في صعوبة النوم