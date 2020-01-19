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مرأة

حافظ على اتزانك النفسي .. نصائح الأبراج لمواليد 19 يناير

الأحد 19/يناير/2020 - 04:25 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد ١٩ يناير.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 19 يناير فإن ذلك يعني أن لديك حسا جماليا وفنيا.. تميل أيضا نحو البحث، وتحتاج للعمل في هدوء واطمئنان.. تتمتع بشخصية قوية وجذابة ولديك قدرة على التنظيم واتخاذ القرارات، لكنك غامض وتحب أن تعمل في سرية وكتمان.

نصيحة:

هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد.. حافظ على اتزانك النفسي وتماسك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.
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