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رياضة

حرس الحدود يحصل على راحة 48 ساعة ويبحث عن مهاجم

الأحد 19/يناير/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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إسلام عوده
منح طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة بعد الخسارة التى تلقاها الفريق اليوم أمام الإنتاج الحربى بهدف دون رد .

ويستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء القادم استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها يوم 27 يناير الحالى ويسعى الجهاز الفنى للفريق لإقامة مباراة ودية يوم الأربعاء جارى الإتفاق مع أحد الفرق لخوض المباراة .

وقال محمد حليم المدرب العام للفريق أن الحرس أدى مباراة جيدة وأضاع فرصتين محققتين للتهديف فى الربع ساعة الأولى كانتا كفيلتين بتغيير النتيجة .

وأردف حليم أن الجهاز الفنى يسعى لتدعيم خط الهجوم خلال انتقالات يناير الحالية .

وأوضح المدرب العام للحرس أن نادية بفاوض مهاجم زامبى محترف فى نادى الفتح السعودى بالإضافة إلى وجود مفاوضات مع حسام باولو .

وكانت إدارة نادى حرس الحدود تعاقدت مع التونسى أيوب مشارك وتنتظر وصول البطاقة الدولية الخاصة به .

ودخلت إدارة الحرس فى مفاوضات مع أحمد عفيفى لاعب بتروجيت ، ويحتل الفريق العسكري المركز التاسع برصيد 18 نقطة .

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