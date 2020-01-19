حرس الحدود يحصل على راحة 48 ساعة ويبحث عن مهاجم

منح طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة بعد الخسارة التى تلقاها الفريق اليوم أمام الإنتاج الحربى بهدف دون رد .



ويستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء القادم استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها يوم 27 يناير الحالى ويسعى الجهاز الفنى للفريق لإقامة مباراة ودية يوم الأربعاء جارى الإتفاق مع أحد الفرق لخوض المباراة .



وقال محمد حليم المدرب العام للفريق أن الحرس أدى مباراة جيدة وأضاع فرصتين محققتين للتهديف فى الربع ساعة الأولى كانتا كفيلتين بتغيير النتيجة .



وأردف حليم أن الجهاز الفنى يسعى لتدعيم خط الهجوم خلال انتقالات يناير الحالية .



وأوضح المدرب العام للحرس أن نادية بفاوض مهاجم زامبى محترف فى نادى الفتح السعودى بالإضافة إلى وجود مفاوضات مع حسام باولو .



وكانت إدارة نادى حرس الحدود تعاقدت مع التونسى أيوب مشارك وتنتظر وصول البطاقة الدولية الخاصة به .



ودخلت إدارة الحرس فى مفاوضات مع أحمد عفيفى لاعب بتروجيت ، ويحتل الفريق العسكري المركز التاسع برصيد 18 نقطة .



