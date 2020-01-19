أحمد قذاف الدم: العالم يرى ليبيا برميل نفط وغاز .. فيديو

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن الغرب يريد الصراع في ليبيا، مؤكدا أن الشعب الليبي هو من سيقرر مصيره في مواجهة الأتراك.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاستعمار مشروع فاشل ولن ينجح في ليبيا التي يتم النظر إليها على أنها «برميل نفط» كونها تمتلك ثروات بترول وغاز.
وأكد أحمد قذاف الدم، أن ترتيب ليبيا ضمن الدول النفطية في العالم الثانية وموقعها الاستراتيجي يجلعها في المركز الأول، كما أنها تمتلك ثروات هائلة من الذهب والفضة والمعادن الثمينة مثل اليورانيوم.
وكشف قذاف الدم أن الشعب الليبي يؤمن آبار النفط، وأن المستندات الخاصة بما تمتلكه ليبيا من ثروات النفطية تم تسريبها للعالم الأمر الذي زاد من استهداف ليبيا.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاستعمار مشروع فاشل ولن ينجح في ليبيا التي يتم النظر إليها على أنها «برميل نفط» كونها تمتلك ثروات بترول وغاز.
وأكد أحمد قذاف الدم، أن ترتيب ليبيا ضمن الدول النفطية في العالم الثانية وموقعها الاستراتيجي يجلعها في المركز الأول، كما أنها تمتلك ثروات هائلة من الذهب والفضة والمعادن الثمينة مثل اليورانيوم.
وكشف قذاف الدم أن الشعب الليبي يؤمن آبار النفط، وأن المستندات الخاصة بما تمتلكه ليبيا من ثروات النفطية تم تسريبها للعالم الأمر الذي زاد من استهداف ليبيا.