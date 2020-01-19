مصطفى يونس: أين قطاع الناشئين في الأهلي

أكد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أنه يوجد خطأ طبي كبير في الفريق.



وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" عبر "قناة صدى البلد": "إصابة 11 لاعبا من الفريق عضليا يؤكد وجود خطأ طبي كبير".



وتابع: "لأول مرة أرى إصابة غضروف تبعد لاعب سنة عن الملاعب وهو ما حدث مع كريم نيدفيد".



وأكمل : "أين قطاع الناشئين في الأهلي من الفريق الأول، فأنا لعبت على حمادة إمام وعمري 19 عاما".