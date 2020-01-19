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رياضة

مصطفى يونس: أين قطاع الناشئين في الأهلي

الأحد 19/يناير/2020 - 02:30 ص
مصطفى يونس لاعب الأهلي
مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق
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حسام الحارتي
أكد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أنه يوجد خطأ طبي كبير في الفريق.

وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" عبر "قناة صدى البلد": "إصابة 11 لاعبا من الفريق عضليا يؤكد وجود خطأ طبي كبير".

وتابع: "لأول مرة أرى إصابة غضروف تبعد لاعب سنة عن الملاعب وهو ما حدث مع كريم نيدفيد".

وأكمل : "أين قطاع الناشئين في الأهلي من الفريق الأول، فأنا لعبت على حمادة إمام وعمري 19 عاما".
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