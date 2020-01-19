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محافظات

إعلام القاهرة تناقش رسالة دكتوراه حول خطاب الصحافة تجاه أداء الاقتصاد المصري

الأحد 19/يناير/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
تشهد كلية الإعلام جامعة القاهرة، غدًا الاثنين، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة، سميرة محمد مبروك موسى، مدرس مساعد الصحافة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، بمدرج 3 بالكلية في تمام العاشرة والنصف صباحًا.

جاءت الرسالة، تحت عنوان "خطاب الصحافة المصرية والغربية تجاه أداء الاقتصاد المصري في الفترة من يونيو 2014م وحتى يونيو 2017م"، دراسة تحليلية على عينة من الصحف الاقتصادية، للحصول على درجة الدكتوراه في الإعلام تخصص الصحافة.

تضم لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتور شريف درويش اللبان، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتور عبد الهادي أحمد النجار، أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، "مناقشًا"، والدكتور محرز حسين غالي، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، "مناقشًا".
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