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فيديو لـ عمرو أديب .. أبو هشيمة من الفيوم: اللي بيحصل على السوشيال ميديا من وحي الخيال

الأحد 19/يناير/2020 - 01:47 ص
أحمد أبو هشيمة
أحمد أبو هشيمة
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كـريـم الـخـطـيـب
عرض الإعلامي عمرو أديب مقطع فيديو لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال زيارته التفقدية لقرية «خليفة يونس» بالفيوم قبل افتتاح تطويرها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا.

وقال أحمد أبو هشيمة خلال الفيديو إن هناك اختيارين للرد الأول بالخناق أو العمل، لذلك دائما حريص على الرد بالعمل، مضيفا: «أسهل شيء الرد بالكلام ولكنني أفضل العمل وهذه فرصة أنصح من خلالها الشباب دائما بالعمل».

ووجه أحمد أبو هشيمة رسالة للشباب: «هذا الموقف أصبح ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقول للشباب شوفوا انا تعاملت ازاي مع الموقف، وبدأت أشتغل وأكمل لأن مفيش حاجة بتأثر فيا، وانا تركت الموضوع ومش هفتحه تاني».

وتابع أحمد أبو هشيمة: «مفيش حاجة هتأثر عليا وكل اللي بيحصل على السوشيال ميديا من وحي الخيال، وأنا مؤمن ببلدي وبشتغل وبس وماببصش على التفاهات، وضيعوا وقتكوا، لأنني مكمل في طريقي وانا اتعلمت يعني ايه رجولة».

وأضاف: «أقول للشباب عمري ما هخيب ظنكم بي أبدا، وعملت لكم هذا الفيديو ليكون عندكم امل في الله وبنفسك لكي تنتصروا».
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