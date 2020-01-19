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اكتشفي أسرار تحضير الكيك اللايت بخطوات بسيطة

الأحد 19/يناير/2020 - 02:47 ص
اسرار تحضير كيك لايت
اسرار تحضير كيك لايت
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أسماء عبد الحفيظ
تفضل بعض السيدات تقديم الكيك على الفطار والعشاء أو لسد جوع الأطفال.. يمكنك اكتشاف اسرار تحضير الكيك اللايت للشيف أميرة شنب، وتتمثل فيما يلي:

- استبدال الدقيق الأبيض بالشوفان أو دقيق القمح الكامل "الدقيق البني" حيث يعمل على زيادة الشعور بالشبع بأقل سعرات حرارية على عكس الدقيق الأبيض.

- الاستغناء عن الزيت أو الزبدة لعمل الكيك والاعتماد على الزبادي كمادة دهنية تزيد من تطرية الكيك وجعلها هشه دون المزيد من السعرات الحرارية أو الدهون.

- استخدام العسل الأبيض في تحلية الكيك أو السكر المناسب للدايت بدل من استخدام السكر الأبيض حتى لا تعطى فرصة للجسم في زيادة الوزن بأي طريقة.

- في حال الرغبة تحضير الكيك بالشوكولاتة يستخدم الكاكاو الخام وهو بالفعل مكون صحي ومناسب لأطعمة الرجيم.
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