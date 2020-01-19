اكتشفي أسرار تحضير الكيك اللايت بخطوات بسيطة

تفضل بعض السيدات تقديم الكيك على الفطار والعشاء أو لسد جوع الأطفال.. يمكنك اكتشاف اسرار تحضير الكيك اللايت للشيف أميرة شنب، وتتمثل فيما يلي:



- استبدال الدقيق الأبيض بالشوفان أو دقيق القمح الكامل "الدقيق البني" حيث يعمل على زيادة الشعور بالشبع بأقل سعرات حرارية على عكس الدقيق الأبيض.



- الاستغناء عن الزيت أو الزبدة لعمل الكيك والاعتماد على الزبادي كمادة دهنية تزيد من تطرية الكيك وجعلها هشه دون المزيد من السعرات الحرارية أو الدهون.



- استخدام العسل الأبيض في تحلية الكيك أو السكر المناسب للدايت بدل من استخدام السكر الأبيض حتى لا تعطى فرصة للجسم في زيادة الوزن بأي طريقة.



- في حال الرغبة تحضير الكيك بالشوكولاتة يستخدم الكاكاو الخام وهو بالفعل مكون صحي ومناسب لأطعمة الرجيم.