صلاح عبد الله: ياحنان يا منان احفظ لبنان

أعلن الفنان صلاح عبد الله، دعمه للبنان عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها وتجدد المظاهرات.ونشر صلاح عبد الله صورة مكتوب عليها ياحنان يا منان احفظ ياربنا لبنان، ‏وعلق قائلًا: "من أكتر البلاد اللي رحتها وحبيتها ولي فيها ذكريات رائعة وأصدقاء شرفاء مخلصين صادقين في حبهم وعاشقين لمصرنا ⁧‫#لبنان‬⁩"وشارك عدد كبير من الفنانين اللبنانين في المظاهرات، التي اندلعت أكتوبر الماضي، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، من بينهم ماجي بوغصن، ونادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، وإليسا وآخرون".ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.