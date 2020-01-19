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قذاف الدم: القذافي حذر الدول العربية من مخططات التقسيم.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 05:20 ص
القذافي
القذافي
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حمزة شعيب
قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إنه حمل رسائل الراحل معمر القذافي إلى الدول العربية للتحذير من مخططات التقسيم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكونجرس الأمريكي أصدر قرارا بتقسيم دول الوطن العربي، وحمل رسائل للعرب لكل الدول العربية يحذرهم مما سيحدث.

وكشف أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، أن 3.5 مليون مواطن ليبي يقيمون في الخارج جراء ما يحدث في البلاد.

وقدم المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية التحية أيضا إلى الشعب المصري الذي تحمل القرارات وتداعيات ارتفاع أسعار العملة حتى نجحت مصر في بناء قوة عسكرية ضخمة تستطيع الحفاظ على أمنها.
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