أشرف العشري: رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ساعدت في ظهور القارة بالمجتمع الدولي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ساعدت على ظهور الدور الافريقي في المجتمع الدولي.



وأضاف أشرف العشري خلال حواره التليفزيونى في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، أنه كان هناك تراجع في المشهد الافريقي حتي فى الاطلالة على المستوى الأوروبي والدولي.



وأوضح أشرف العشري، أنه سيتم تسليم رئاسة الاتحاد الافريقي في فبراير القادم لجنوب أفريقيا، مضيفا أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي استطاعت أن تخلق حالة من الزخم والتفاعل والحراك والحيوية فيما يتعلق بالإطلالة الافريقية على المشهد الدولي.

