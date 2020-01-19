AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي حسم الدوري .. مصطفى يونس: مروان محسن من أفضل الصفقات .. وكهربا سيتغير للأفضل

الأحد 19/يناير/2020 - 01:47 ص
مروان محسن
مروان محسن
Advertisements
ريهام بكير - حسام الحارتي
أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي حسم الدوري لصالحه منذ 3 أسابيع ماضية.

وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الدوري انتهى للأهلي من 3 أسابيع ماضية، وسيفوز بالدوري حتى إذا تأخر بـ10 نقاط".

وعن رأيه في مروان محسن مهاجم المارد الأحمر قال : من أفضل صفقات الفريق ، لكنه مظلوم إعلاميا".

وأكمل : "كهربا لاعب جيد ومفيد فنيا للأهلي، كما أنه سيغير سلوكه للأفضل".
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصطفى يونس: النجم الساحلي كان مرعوبا من الأهلي والحكم أفسد اللقاء .. فيديو

كواليس الاتفاق مع كهربا والحصول على توقيعه لـ الأهلي .. فيديو

حتحوت: تفاصيل صفقة انتقال كهربا للأهلي جاءت طبقًا لتأكيدات الماتش .. فيديو

رئيس الزمالك السابق: صفقة التوأم لم تكن اغتصابا من الأهلي .. وكهربا لم أعلم عنه شيئا .. فيديو

كهربا على دكة البدلاء في أول ظهور مع الأهلي أمام مصر

مصطفى يونس: الأهلي ارتكب أخطاء فادحة أمام بلاتينيوم .. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تأجيل لقائي القطبين بالدوري .. والزمالك يجتمع بـ أزارو

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

كنا هنسافر بكرا.. الزمالك ينتقد تأجيل اتحاد الكرة مباراته أمام المصري فى الدوري

فيديو جديد ومساومة بنصف مليون دولار.. هل يسجن زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد ؟

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

AdvertisementS

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

فريق كامل.. فايلر يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلي في صراع الصدارة أمام المقاولون

عاجل | تأجيل مباراة الأهلي وإنبي ولقاء الزمالك مع المصري

الهلال السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إطلاق نار على ملعبه قبل مواجهة الأهلي

أول تعليق من فاروق جعفر بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر "الميني فوتبول"

أخبار الرياضة.. تأجيل لقائي القطبين بالدوري .. والزمالك يجتمع بـ أزارو

أخبار الزمالك..لفتة طيبة من شيكابالا وعودة أحمد رفعت المعار للاتحاد السكندري

الزمالك يكشف عن موقفه تجاه قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام المصري

تخبط.. أحمد حسن يعلق على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي وانبي والزمالك والمصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته