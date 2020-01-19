الأهلي حسم الدوري .. مصطفى يونس: مروان محسن من أفضل الصفقات .. وكهربا سيتغير للأفضل

أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي حسم الدوري لصالحه منذ 3 أسابيع ماضية.



وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الدوري انتهى للأهلي من 3 أسابيع ماضية، وسيفوز بالدوري حتى إذا تأخر بـ10 نقاط".



وعن رأيه في مروان محسن مهاجم المارد الأحمر قال : من أفضل صفقات الفريق ، لكنه مظلوم إعلاميا".



وأكمل : "كهربا لاعب جيد ومفيد فنيا للأهلي، كما أنه سيغير سلوكه للأفضل".