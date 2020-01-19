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مرأة

بعد إصابة نادية لطفي .. نصائح لحماية كبار السن من النزلة الشعبية

الأحد 19/يناير/2020 - 01:26 ص
نادية لطفي
نادية لطفي
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أسماء عبد الحفيظ
تعرضت الفنانة نادية لطفى لنزلة شعبية تسببت فى تدهور حالتها الصحية، وهو الأمر الذى دفع الأطباء لإدخالها غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادى العسكرى، حيث تتحسن حالتها حاليا وأصبحت مستقرة.

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني جامعة القاهرة، إن كبار السن عندما يتعرضون لفترة طويلة لجو بارد فهذا يؤثر على الجهاز التنفسى لهم ليحدث التهاب مزمن فى الشعب الهوائية.

أعراض التهاب الشعب الهوائية 
وأضاف أن أعراض الالتهاب المزمن بالشعب الهوائية تظهر في شكل كحة شديدة مستمرة لفترات طويلة لذلك على الشخص عدم تجاهلها، وأحيانا تستمر هذه الكحة لمدة شهرين دون انقطاع.

وتابع: "عندما يشك الشخص فى التعرض لالتهاب الشعب الهوائية علية التوجه لعمل أشعة صدر، وعمل اختبارات تنفس، وارتداء ملابس قطنية ثقيلة، وتناول الأدوية كموسعات الشعب الهوائية، والحرص على تناول الأدوية المذيبة للسعال".
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