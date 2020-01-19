أخبار التوك شو .. أحمد موسى يعلق على اشتباكات المتظاهرين فى لبنان..وهذا موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير

نشر موقع "صدى البلد"، أمس، السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
محلل سياسي: تركيا تقوم بدور محدد لصالح قوى معينة.. وهذا دور أردوغان الحقيقي
قال فادي عيد الباحث والمحلل السياسي، إن السياسة مثل الشطرنج يتحكم فيه العقل وليس العضلات، مؤكدا أن السياسة لعبة مصالح وليس هناك صديق او حليف وإنما هناك عدو قائم او عدو محتمل.
الكشف عن وثائق حول ممتلكات تنظيم الإخوان داخل مصر.. فيديو
عرضت الإعلامية أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» وثائق ومستندات لممتلكات تنظيم الإخوان الإرهابي داخل مصر.
لأول مرة.. أسرار العلاقات التركية بجماعة الإخوان.. فيديو
عرضت الإعلامية أماني الخياط فيديو يكشف عن أسرار العلاقات بين تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية بعنوان «رحلة الخيانة والدم».
بالأسماء.. أماني الخياط تفضح قيادات إخوانية سرقت 12 مليار دولار من البنك المركزي
كشفت الإعلامية أماني الخياط، بالأسماء، عن قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية وسرقتهم لـ 12 مليار دولار من البنك المركزي خلال فترة حكم الجماعة لمصر.
تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات
عرضت الإعلامية أماني الخياط تسريبا صوتيا للإخواني الهارب أمير بسام، كشف فيه عن فضائح مالية لجماعة الإخوان الإرهابية.
تعرف على موعد أفتتاح المتحف المصرى الكبير .. شاهد
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن المتحف المصري الكبير يستقبل 365 قطعة أثرية من بينها كنوزا لتوت عنخ آمون، مضيفا أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية هذا العام.
مينفعش يحصل..أحمد موسى يعلق على اشتباكات المتظاهرين فى لبنان
علق الإعلامى أحمد موسى، على اشتباكات الأمن اللبنانى مع المتظاهرين فى بيروت، قائلا:"مايحدث فى لبنان غير طبيعى ويهدد أمن وسلامة الشعب اللبنانى".
محلل سياسي: تركيا تقوم بدور محدد لصالح قوى معينة.. وهذا دور أردوغان الحقيقي
قال فادي عيد الباحث والمحلل السياسي، إن السياسة مثل الشطرنج يتحكم فيه العقل وليس العضلات، مؤكدا أن السياسة لعبة مصالح وليس هناك صديق او حليف وإنما هناك عدو قائم او عدو محتمل.
الكشف عن وثائق حول ممتلكات تنظيم الإخوان داخل مصر.. فيديو
عرضت الإعلامية أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» وثائق ومستندات لممتلكات تنظيم الإخوان الإرهابي داخل مصر.
لأول مرة.. أسرار العلاقات التركية بجماعة الإخوان.. فيديو
عرضت الإعلامية أماني الخياط فيديو يكشف عن أسرار العلاقات بين تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية بعنوان «رحلة الخيانة والدم».
بالأسماء.. أماني الخياط تفضح قيادات إخوانية سرقت 12 مليار دولار من البنك المركزي
كشفت الإعلامية أماني الخياط، بالأسماء، عن قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية وسرقتهم لـ 12 مليار دولار من البنك المركزي خلال فترة حكم الجماعة لمصر.
تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات
عرضت الإعلامية أماني الخياط تسريبا صوتيا للإخواني الهارب أمير بسام، كشف فيه عن فضائح مالية لجماعة الإخوان الإرهابية.
تعرف على موعد أفتتاح المتحف المصرى الكبير .. شاهد
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن المتحف المصري الكبير يستقبل 365 قطعة أثرية من بينها كنوزا لتوت عنخ آمون، مضيفا أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية هذا العام.
مينفعش يحصل..أحمد موسى يعلق على اشتباكات المتظاهرين فى لبنان
علق الإعلامى أحمد موسى، على اشتباكات الأمن اللبنانى مع المتظاهرين فى بيروت، قائلا:"مايحدث فى لبنان غير طبيعى ويهدد أمن وسلامة الشعب اللبنانى".